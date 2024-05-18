Российские средства ПВО сбили дрон над Крымом

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <…> по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в сообщении.

В ведомстве рассказали, что противник использовал беспилотник самолетного типа, который ликвидировали дежурные средства ПВО.

Накануне стало известно, что над Белгородской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат. До этого российские силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду. По предварительной информации, два человека пострадали.

Не за долго до этого украинская армия использовала по меньшей мере 92 снаряда и 22 дрона для обстрелов Белгородской области за прошедшие сутки.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).