В Приморском крае подросток решил сократить путь и получил удар током на крыше поезда

В Приморском крае школьник решил сократить путь и забрался на крышу грузового вагона поезда, мальчик получил удар током. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 16 мая на перегоне станции Угловая- пост 13 Дальневосточный. Школьник решил сократить путь домой, он забрался на цистерну грузового поезда и получил сильнейший удар током. Спасти пострадавшего врачи не смогли.

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Подмосковье подростка-зацепера ударило током в паховую область. Молодой человек забрался на крышу поезда, стоявшего на станции «Электроугли», начал раскачивать токоприемник и получил удар током. Пострадавший упал с крыши поезда на рельсы, его успели вытащить на платформу очевидцы. Молодому человеку оказали первую помощь, сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации. По предварительным данным, зацепер собирался снять видеоролик — у него в кармане находилась колода золотых долларов.

Ранее в Мордовии подросток-зацепер упал с крыши электрички.