Украину ожидают «критические часы» на фоне ряда проблем украинской армии и наступления ВС РФ на Харьковском направлении. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Критические часы на Украине. Российское наступление на Харьков демонстрирует огромную диспропорцию между военным восстановлением Москвы и усталостью Киева», — оценивает издание положение дел ВСУ.

Как отмечается в материале, украинский конфликт вошел в новую фазу с началом наступления ВС РФ на Харьковском направлении в мае. На фоне продвижения российских войск вглубь территории Украины ВСУ испытывают острую нехватку личного состава и боеприпасов, несмотря на выделенную США многомиллиардную помощь Киеву, добавляется в сообщении.

По оценке издания, «нельзя исключать медленный крах» фронта ВСУ на Харьковском направлении в свете вышеизложенных проблем украинской армии.

До этого журнал Foreign Policy писал, что несмотря на поддержку стран Запада позиция Украины в конфликте с Россией становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на территории РФ.

Ранее Путин высказался о саммите в Швейцарии по Украине, который пройдет без России.