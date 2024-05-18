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Украине предрекли «критические часы» конфликта

El Pais: Украину ждут критические часы на фоне наступления России на Харьков

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украину ожидают «критические часы» на фоне ряда проблем украинской армии и наступления ВС РФ на Харьковском направлении. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Критические часы на Украине. Российское наступление на Харьков демонстрирует огромную диспропорцию между военным восстановлением Москвы и усталостью Киева», — оценивает издание положение дел ВСУ.

Как отмечается в материале, украинский конфликт вошел в новую фазу с началом наступления ВС РФ на Харьковском направлении в мае. На фоне продвижения российских войск вглубь территории Украины ВСУ испытывают острую нехватку личного состава и боеприпасов, несмотря на выделенную США многомиллиардную помощь Киеву, добавляется в сообщении.

По оценке издания, «нельзя исключать медленный крах» фронта ВСУ на Харьковском направлении в свете вышеизложенных проблем украинской армии.

До этого журнал Foreign Policy писал, что несмотря на поддержку стран Запада позиция Украины в конфликте с Россией становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на территории РФ.

Ранее Путин высказался о саммите в Швейцарии по Украине, который пройдет без России.

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