Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области.

«Ночью 18 мая по складам в городе Павлоград был нанесен удар», — сказал он.

Ссылаясь на местных жителей, Лебедев добавил, что взрыв произошел на химическом заводе, в стороне базисных складов, где хранятся взрывчатые вещества, включая твердое ракетное топливо.

Подпольщик уточнил, что недалеко от химзавода находится полигон Национальной гвардии Украины, где производят стрельбы и хранят тяжелое вооружение. Кроме этого, он отметил, что в Павлограде расположен крупный железнодорожный узел, который используют для переброски военной техники и войск в Донбасс.

Накануне Лебедев рассказывал, что Россия нанесла удары по военным объектам в аэропорту и на авиабазе в Полтаве. Также он сообщил, что российская армия нанесла удар по порту города Южный Одесской области.

Ранее в Британии испугались возможного ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ.