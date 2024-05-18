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На Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации

На Украине с 18 мая вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Закон о новых правилах мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) вступил в силу. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 18 мая вступает в силу закон об усилении мобилизации на Украине», — уточнили в сообщении.

Документ призван пополнить понесшие большие потери армейские части за счет ужесточения правил для призывников.

Например, в законе прописан запрет управлять автомобилем за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных граждан Украины. Долгожданная демобилизация для солдат ВСУ законом не предусмотрена. В минобороны Украины уже заявили, что 18 мая «приходит конец» той спокойной жизни, которой ранее жила часть населения страны.

До этого в США рассказали о тысячах плывущих с Украины в Румынию уклонистов. По данным газеты The New York Times, тысячи желающих избежать мобилизации украинцев вплавь пересекают реку Тиса. В статье обратили внимание, что бегство мужчин от мобилизации и их нежелание защищать родину — большая проблема, стоящая перед Киевом.

Ранее Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине.

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