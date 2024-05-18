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Шестилетний мальчик попал в реанимацию после посещения контактного зоопарка

Mirror: в Великобритании школьник заразился опасным паразитом в контактном зоопарке

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Gemma Weston

В Великобритании школьник похудел до 17 кг и попал в реанимацию после посещения контактного зоопарка. Об этом сообщает Mirror.

Шестилетний мальчик вместе с родителями посещал контактный зоопарк в Лестершире, спустя несколько дней ему стало плохо. Ребенок начал жаловаться на диарею и сильные боли в животе, семья пыталась лечить сына самостоятельно, но его состояние только ухудшалось.

Спустя четверо суток пострадавший попал в больницу. Медики диагностировали у мальчика норовирус и отпустили на амбулаторное лечение, но прописанные врачом таблетки не помогали.

«У него запали глаза, он был весь серый. Он и так был худенький, а тут резко сбросил еще 2,5 кг, вес мальчика упал до 16,8 кг», — рассказала мать школьника.

После многочисленных обследований было установлено, что в организм во время посещения контактного зоопарка попал паразит, у него был диагностирован криптоспоридиоз, его основным симптомом является длительная диарея, которая приводит к истощению и обезвоживанию, а также рвота и судороги. Ребенок находится под медицинским наблюдением.

Ранее в Казани хирурги спасли девушку с паразитами в печени.

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