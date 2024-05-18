Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и в Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Запущена сирена ракетной опасности», — отметил глава региона.

Он призвал местных жителей в момент звучания сирен не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Пешеходам, которые в этот момент шли по улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Губернатор уточнил, что сирены включились в 8:16. Через восемь минут ракетную опасность в регионе отменили.

В официальном Telegram-канале мэрии Белгорода также рассказали об объявлении и отмене ракетной опасности в Шебекинском городском округе и в самом Шебекино. Там сирены звучали тоже восемь минут.

До этого стало известно, что украинская армия использовала по меньшей мере 92 снаряда и 22 дрона для обстрелов Белгородской области за прошедшие сутки. Губернатор обратил внимание, что более 30 домов и несколько автомобилей также получили повреждения при обстрелах.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.