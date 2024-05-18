Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Гладков: в Белгороде и Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности

close
100%
Global Look Press

В Белгороде и в Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Запущена сирена ракетной опасности», — отметил глава региона.

Он призвал местных жителей в момент звучания сирен не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Пешеходам, которые в этот момент шли по улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Губернатор уточнил, что сирены включились в 8:16. Через восемь минут ракетную опасность в регионе отменили.

В официальном Telegram-канале мэрии Белгорода также рассказали об объявлении и отмене ракетной опасности в Шебекинском городском округе и в самом Шебекино. Там сирены звучали тоже восемь минут.

До этого стало известно, что украинская армия использовала по меньшей мере 92 снаряда и 22 дрона для обстрелов Белгородской области за прошедшие сутки. Губернатор обратил внимание, что более 30 домов и несколько автомобилей также получили повреждения при обстрелах.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами