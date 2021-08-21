СК завел дело после взрыва гранаты в московской квартире

Следователи завели уголовное дело по факту взрыва гранаты в Москве, передает пресс-служба столичного главка СК России.

Дело возбуждено по таким статьям УК РФ, как «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот оружия».

По данным следствия, вечером 21 августа в квартире жилого дома на Малой Набережной улице в столице сработало «техническое устройство». Как уточняет СК, при взрыве погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Кроме того, в больницу был доставлен малолетний мальчик. В настоящее время ему оказывается необходимая помощь. В квартире также присутствовала женщина, она не пострадала.

Как заявляет ведомство, предварительно установлено, что подросток незадолго до произошедшего принес устройство в квартиру.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты в квартире на улице Малая Набережная погибли один взрослый и 14-летний подросток. В квартире во время инцидента также находился 12-летний мальчик, он пострадал.