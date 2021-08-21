Мурашко: 85% летальных исходов у пациентов с COVID-19 приходится на пожилых

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что 85% умерших от коронавируса — люди старше 60 лет. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Мы видим, что в структуре, в том числе, летальных исходов 85% - это лица старше 60 лет. Риск колоссальный», — сказал он.

Ранее Мурашко заявил, что эксперты одобрили вакцину «Спутник Лайт» для пожилых людей.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину «Спутник лайт» можно использовать в качестве дополнительного препарата к вакцине Pfizer, так как это обеспечит более эффективную защиту организма. По его словам, Pfizer не так хорошо работает против штамма «дельта», эффективность препарата упала до 50-40%, в то время как «Спутник V» работает и против более заразных штаммов коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».