Бывшего офицера полиции приговорили к 25 годам за убийство самоубийцы

Суд приговорил бывшего полицейского штата Алабама в США к 25 годам тюремного заключения за убийство самоубийцы, который приставил пистолет к собственной голове, сообщает Associated Press.

Бывший офицер полиции Хантсвилла Уильям Дарби был осужден за убийство Джеффри Паркера в 2018 году. Дарби застрелил 49-летнего Паркера, пока тот с пистолетом у виска говорил с диспетчером службы 911, куда он позвонил, чтобы рассказать, что намерен свести счеты с жизнью.

По мнению стороны обвинения, нежелание Дарби признать свой проступок заслуживали длительного наказания. В свою очередь защита просила о снисхождении, утверждая, что произошедшее было случайностью.

«В этом не было злого умысла. <...> Я человек. Я христианин. Произошедшее наложило отпечаток и на меня самого... Я прошу о пощаде, я прошу о снисхождении», — сказал подсудимый во время заседания суда.

Ранее в США женщина случайно подстрелила друга, когда использовала лазерный прицел на боевом пистолете для игры с домашним животным.