Опрос: невакцинированные американцы чаще обвиняют привитых в распространении COVID-19

Невакцинированные американцы чаще обвиняют привитых соотечественников в распространении «дельта»-штамма коронавируса, чем самих себя, следует из данных опроса Yahoo News / YouGov.

Только 6% невакцинированных американцев говорят, что сами заслуживают «наибольшего обвинения за новую волну случаев COVID-19 в США». Доля тех, кто считает, что наибольшего обвинения заслуживают вакцинированные немного выше — 7% процентов.

При вопросе, «сколько вины» заслуживает каждая группа, только 9% невакцинированных американцев ответили, что они сами виноваты «в больше степени». Почти вдвое больше опрошенных — 15% — считают, что в основном в распространении вируса виноваты те, кто уже сделал прививку.

В свою очередь, почти три четверти вакцинированных американцев — 71% — говорят, что непривитые несут основную ответственность за распространение «дельта»-штамма.

При этом треть респондентов (34%) считает, что в росте заболеваемости виноваты администрация президента Джо Байдена, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) «и другие органы общественного здравоохранения».

Всего 24% возлагают основную вину на «американцев, которые отказываются носить маски и принимать другие меры предосторожности».

Опрос проводился с 16 по 18 августа среди 1649 взрослых жителей США.

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