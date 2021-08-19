Людей эвакуировали с площади Таймс-сквер после обнаружения подозрительного предмета

Людей эвакуировали с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке после того, как там был найден подозрительный предмет. Об этом сообщает NBC News.

На место прибыли оперативные ведомства, начата проверка.

«Обнаружен подозрительный предмет, предположительно красный бочонок для печенья. Все подразделения на месте», — пояснили в полиции города.

В настоящий момент площадь оцеплена, там работают саперы. Согласно предварительным данным, неизвестный бросил предмет в людей, находящихся на площади отца Даффи.

Предварительно, мужчина, ехавший на велосипеде, бросил банку из-под печенья. Прохожие сразу разбежались.

Как добавили в полиции, подозрительный предмет был проверен и он не представляет опасности. Также было снято оцепление.

Ранее сообщалось, что полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу у Капитолия. Сотрудник правоохранительных органов уточнил, что некоторые близлежащие дома были эвакуированы, а сотрудники конгресса находятся в отпуске.