Ученые обнаружили механизм, позволяющий коронавирусу «взламывать» клетки

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили новый механизм, который способствует заражению клеток человека SARS-CoV-2. Об этом сообщает EurekAlert.

Как выяснилось, у S-белка коронавируса по краям находятся гликаны — молекулы, которые функционируют как отпирающий механизм для «ворот» клетки. По данным ученых, они открывают коронавирусу путь к заражению.

«Мы раскрыли важный секрет того, как спайк-белок поражает клетки. Без этих ворот вирус в основном становится неспособным к заражению», — заявил один из исследователей, биофизик Ромми Амаро.

Он также добавил, что это открытие позволяет ученым начать поиск новых терапевтических методов для борьбы с коронавирусом. По его совам, если эти гликановые ворота удастся заблокировать в закрытом положении, вирус не сможет поразить клетки человека.

Ранее группа американских ученых нашла потенциальный путь проникновения коронавируса в человеческий мозг. Для этого специалисты ввели перициты — специализированные клетки, которые обволакивают кровеносные сосуды и несут рецептор SARS-CoV2 — в трехмерные культуры нервных клеток (органоиды мозга), чтобы создать «ассамблоиды», более сложную модель стволовых клеток человеческого тела. Как оказалось, сначала коронавирус инфицировал именно перициты, а уже затем переходил к повсеместному повреждению.