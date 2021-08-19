Сахалинцу сделали сразу девять протезов после обморожения пальцев

Молодому человеку из Южно-Сахалинска установили протезы на фаланги пальцев, которые он потерял в результате обморожения. Об этом сообщает astv.ru.

По данным издания, молодому человеку по имени Ильназ с трудом давались простые действия, в том числе чистка зубов и рукопожатия. Его семья нашла в Тольятти производителя протезов из технопарка «Жигулевская долина». По словам представителя технопарка, сахалинец стал первым человеком в России, которому установили такое большое количество протезов.

Как рассказал сам Ильназ, теперь многие действия стали ему доступны, а качество жизни заметно улучшилось.

Ранее сообщалось, что сингапурские исследователи изобрели новый пеноматериал AiFoam, который имитирует кожу для роботизированного протеза. Основные особенности этого материала — это возможность регенерации и способность передавать тактильные ощущения.