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Отец поступившей в МГУ девятилетней девочки высказался о ее трудоустройстве

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Евгений Тепляков, отец москвички Алисы Тепляковой, которая сдала ЕГЭ в восемь лет и поступила на платное отделение психологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, высказался о ее будущем трудоустройстве, передает РИА «Новости».

Мужчина отметил, что он и мама ребенка не намерены «выпихивать» вундеркинда на работу.

«С другой стороны есть много людей, которые работают не потому что им нужны деньги, а потому что им это нравится. И вот если ей будет нравиться, то это ее личное дело, пусть она это сама решит, хочет она работать или нет», — сказал Тепляков.

Он также заявил, что девочка скорее всего будет обучаться в вузе очно. Евгений при этом считает, что проблем с общением у нее не будет.

Он добавил, что направление психологии было выбрано в основном из-за того, что оно может стать основой для многих профессий.

«Психология дает умение простраивать работу, умение взаимодействовать с людьми, умение понимать, что происходит, анализировать мотивы, последствия. Это в качестве высшего образования очень хорошо ложится на любое другое», — пояснил Тепляков.

Ранее на факультете психологии МГУ заявили, что готовы зачислить восьмилетнюю Алису Теплякову, которая закончила школу и сдала единый государственный экзамен.

До этого СМИ писали, что в Москве восьмилетняя девочка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. Всего Алиса сдавала шесть предметов в формате ОГЭ — физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные — в формате итоговых диагностик.

Все новости на тему:
ЕГЭ
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