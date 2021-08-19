В Роспотребнадзоре заявили, что массовая вакцинация предотвратит появление новых штаммов

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что массовая вакцинация населения от коронавируса позволит предотвратить появление новых опасных штаммов. Об этом сообщает ТАСС.

«Именно массовая вакцинация населения не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, еще более опасных вариантов инфекции», — подчеркнул Горелов.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из четырех зарегистрированных вакцин — двухкомпонентными «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» или однокомпонентной «Спутник лайт».

Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что полный цикл вакцинации в стране прошли 21,3 млн человек. Подавляющее большинство россиян привилось обоими компонентами «Спутника V» — их 20 млн человек. «ЭпиВакКороной» были привиты 1 млн россиян, «КовиВаком» — 300 тыс. человек.