Тела всех погибших в авиакатастрофе на Камчатке подняты со дна Курильского озера

Тела всех семи пассажиров и командира воздушного судна, которые погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, были подняты со дна Курильского озера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере. Теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета, это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии», — написал он.

Вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке утром 12 августа. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Семьям погибших должны выплатить по 3 млн руб.: 2 млн руб., которые положены родственникам погибших в соответствии с страховыми условиями, и 1 млн руб. от авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал разбившийся вертолет.

Ранее на Камчатке спасатели подняли со дна тело шестой жертвы авиакатастрофы.