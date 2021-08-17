Число погибших при землетрясении на Гаити увеличилось

Число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 1 419. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты республики.

Как рассказал представитель ведомства, 1 133 погибших зарегистрированы в департаменте Юг, 162 — в департаменте Гранд-Анс, 122 — в департаменте Нипп и двое — в департаменте Северо-запад.

Согласно данным властей, свыше 37 тыс. зданий в регионе разрушены полностью или частично.

В настоящее время спасатели продолжают поиски людей под завалами.

14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.

Как сообщили власти страны, сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, в которых зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа.

Впоследствии на Гаити произошло еще одно землетрясение, его магнитуда составила 5,8. Эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке, население которой составляет около 125 тыс. человек.