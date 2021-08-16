Двум самолетам бундесвера не дали разрешение на посадку в Кабуле

Четыре самолета ВС Германии движутся в сторону Кабула, еще два самолета А-400М прибыли к аэропорту, но им не разрешено приземлиться, сообщает газета Bild.

«На взлетной полосе еще слишком много людей, и безопасная посадка невозможна. Для машин бундесвера это означает ожидание — круги над Кабулом. А поскольку бак у первой машины сейчас пустой, это значит свернуть в сторону Узбекистана. Там снова будет дозаправка», — говорится в статье.

После приземления в Кабуле десантники бундесвера должны доставить немецких граждан в безопасное место. В столице Узбекистана Ташкенте вторая команда должна организовать центр для эвакуированных, пишет газета.

По словам министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, вероятно, это самая крупная эвакуационная миссия бундесвера на сегодняшний день — и одна из самых опасных.

Сколько времени осталось у бундесвера на эвакуацию, неясно, отмечает газета — в МИД ФРГ не дают прогнозов и заявляют, что «ситуация очень запутанная».

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибло — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолета ВВС.

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