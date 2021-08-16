МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Екатеринбурге

Информация о взрыве в промзоне Екатеринбурга — в поселке Рудный — пока не нашла подтверждения, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Вместе с замерами было проведено обследование. На данный момент информация ни о каких взрывах и хлопках не подтверждается», — заявили в главке.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в одном из заводских цехов в промзоне на юге Екатеринбурга. По данным очевидцев, около поселка Рудный зафиксировали выброс химикатов с завода, который расположен вблизи дачных садов.

Также сообщалось, что в поселке Рудный, по предварительным данным, произошла «утечка химического вещества». В МЧС сообщили, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в Рудном не была превышена после утечки.

По информации из открытых источников, в Рудном находится металлургический Елизаветинский опытный завод.