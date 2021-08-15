Самолеты British Airways будут облетать воздушное пространство Афганистана

Руководство британской авиакомпании British Airways поручило своим пилотам избегать воздушного пространства Афганистана, сообщает телеканал Sky News.

В распоряжении авиакомпании указано, что запрет на использование воздушного пространства Афганистана связано с «опасениями по поводу возможности продолжения стабильной работы службы управления воздушным движением в Афганистане».

Район полетной информации Кабула включает в себя территорию всего Афганистана.

В настоящее время власти Афганистана готовятся передать власть движению «Талибан» (организация запрещена в России). Радикалы в свою очередь призывают руководство страны к совместной работе и настаивают на смене власти «как можно скорее».

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов.

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