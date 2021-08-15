Скончался главный муфтий Узбекистана

Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны Усмонхон Алимов умер из-за тяжелой болезни, сообщается на сайте организации.

«От имени Совета улемов, улемов, имамов и мударисов Управления мусульман Узбекистана выражаем соболезнования членам семьи, детям, родственникам и близким муфтия Усмонхона Алимова», — говорится в сообщении.

По данным РИА «Новости», 71-летний муфтий скончался во время лечения в Москве от легочного и сосудистого заболеваний. В конце июля в соцсетях появилась информация о критическом состоянии здоровья Алимова. Однако УМУ сообщило, что состояние муфтия стабильное, его лечение проводят квалифицированные специалисты. Тогда же управление сообщило, что Алимов лечится в одной из клиник Москвы от легочного и сосудистого заболеваний.

В прошлом году муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. К нему подключили кислород, его состояние врачи оценивали как тяжелое.