Туристический автобус перевернулся в США: пострадало более 50 человек

Туристический автобус, направлявшийся к Ниагарскому водопаду, перевернулся в американском штате Нью-Йорк. В результате пострадали более 50 человек, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел около 12:40 по местному времени возле Уидспорта, деревни примерно в 40 км к западу от города Сиракьюс.

«По данным полиции штата, на борту находились около 57 человек, и все они были доставлены в больницы с травмами от незначительных до серьезных», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют причины ДТП.

Ранее в Турции перевернулся пассажирский автобус: пострадали порядка 33 человек. Все они были доставлены в медицинские учреждения.

До этого в Саратовской области пассажирский автобус перевернулся из-за того, что водитель допустил съезд в кювет, в результате чего машина опрокинулась. Получили травмы как минимум 13 человек.