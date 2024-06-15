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Пьяный петербуржец напал на водителя скорой помощи из-за отказа пустить его в салон

В Петербурге пьяный мужчина напал на водителя скорой помощи с кулаками

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Петербурге 27-летний пьяный мужчина напал на водителя скорой помощи за отказ пустить его в салон. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 12 июня во дворе дома №50 на Тверской улице. В полицию поступило сообщение о том, что по указанному адресу неизвестный избивает водителя автомобиля скорой помощи.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов по подозрению в нападении на 59-летнего водителя задержали 27-летнего безработного местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские установили, что скорую помощь вызвали для возлюбленной петербуржца и мужчина намеревался поехать с ней, однако шофер отказал ему.

Задержанного доставили в отдел полиции и составили на него административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Пострадавший водитель обратился за медицинской помощью с ушибами и был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Ранее россиянин вызвал врачей сожительнице и угнал машину скорой помощи.

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