Германия разгромила Шотландию на Евро-2024

Сборная Германии одержала уверенную победу над национальной командой Шотландии в стартовом матче чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась победой немецкой сборной со счетом 5:1.

Уже к перерыву хозяева турнира вели 3:0 — по мячу забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц. При этом Хаверц забил свой мяч с пенальти, который был назначен за фол Райана Портеуса против Илкая Гюндогана. Портеус за это нарушение получил красную карточку.

Во второй половине встречи Никлас Фюллькруг отправил в ворота шотландцев четвертый мяч. В концовке сборная Шотландии отыграла один мяч благодаря тому, что Антонио Рюдигер поразил собственные ворота. Точку же в матче в добавленное время поставил Эмре Джан. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кроме Германии и Шотландии, в группе А выступят также сборные Швейцарии и Венгрии. Матч между этими командами состоится в субботу, 15 июня. Также в этот день состоятся матчи группы В: сборная Испании встретится с командой Хорватии, а соперниками итальянцев станут футболисты из Албании.

В плей-офф гарантированно выходят два первых места каждой группы, а также четыре лучших из шести сборных, которые займут в своих квартетах третьи места. Сборная Германии трижды выигрывала чемпионат Европы, последний раз сделав это в 1996 году.

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