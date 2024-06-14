Трех сыновей священника задержали на границе с Украиной. Они пытались вступить в ВСУ Военный суд рассмотрит дело трех сыновей священника о госизмене

Трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова — Алексея, Иоанна и Тимофея — задержали в Курской области при попытке перейти границу и воевать на стороне ВСУ. Семья уже попадала во внимание СМИ, когда в в 2014 году всех девятерых детей изъяли из семьи священника, а его самого лишили прихода за грубое отношение к прихожанам.

Три сына священника

Троим сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова предъявлены окончательные обвинения в покушении на госизмену, попытке незаконного пересечения границы и попытке вступить в террористическую организацию, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение источника в правоохранительных органах.

«Закончено расследование в отношении трех братьев Ащеуловых: Алексея, Иоанна и Тимофея. Каждому из них предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности организации, которая признана террористической», — сказал собеседник агентства.

По части 3 статьи 275 (покушение на госизмену) максимальное наказание — пожизненное заключение в тюрьме. Часть 3 статьи 322 (попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору) предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы, часть 2 статьи 205.5 (попытка участия в террористической организации) — 20 лет лишения свободы.

Главная военная прокуратура России уже передала уголовное дело в военный суд.

Где задержали Алексея, Тимофея и Иоанна Ащеуловых

Главная военная прокуратура России передала во 2-й Западный окружной военный суд уголовное дело этих трех мужчин. В судебной инстанции подтвердили поступление дела и отметили, что заседание пройдет в открытом режиме, поскольку у дела нет грифа «секретно». Дата предварительных слушаний пока не установлена.

Известно, что Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых задержали в Курской области при попытке перейти границу и воевать на стороне ВСУ.

У Ащеулова-старшего забирали детей и прихожан

Семья Ащеуловых не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. В декабре 2014 года районная комиссия по делам несовершеннолетних посетила дом священника Ащеулова после публикаций «о священнике-садисте» в липецкой прессе. По результатам проверки у него изъяли девятерых детей от 3 до 17 лет, как поясняли представители МВД, из-за отсутствия условий для нормального проживания.

Через две недели детей вернули. Родителям предложили переехать в село Озерки в Тальменском районе Алтайского края на время, пока их дом отремонтируют.

На этом фоне в Липецкой епархии тогда сообщали, что Ащеулов ранее был лишен прихода, поскольку его уличили в грубом обращении с прихожанами. Там же рассказали, что в 2008 году этого священника «почислили за штат» за самовольное оставление прихода вывод за штат означает, что священник не прикреплен к какому-то одному приходу, не в штате прихода. За ним тогда оставили право перехода в любую другую епархию Русской Православной Церкви, которым он не воспользовался.

В феврале 2015 года в отношении Ащеулова проводили психолого-педагогическое исследование, сообщали агентству РИА Новости в Тербунском районном суде Липецкой области. Там без подробностей отмечали, что исследование он прошел успешно.

«Психолог беседовал и с Ащеуловым, и с женой. Там были вопросы, какие-то тесты они проходили, и ответы на вопросы. Исследование показало положительные результаты в отношении их, и в отношении их с детьми», — сказал тогда собеседник агентства.