Украине и Западу предрекли ответственность за кровопролитие

Украинские власти и их западные партнеры в случае отказа принимать мирное предложение России по урегулированию конфликта несут ответственность за кровопролитие. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, передал ТАСС.

«Политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них», — сказал он.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков счел озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия переговоров с Украиной являются комплексной и глубоко мирной инициативой, а не ультиматумом. Также постоянный представитель РФ при ООН предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом: Вооруженные силы Украины должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.