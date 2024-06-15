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Сунак объяснил механизм применения западного оружия ВСУ

Сунак заявил, что ВСУ сами решают, как применять британское оружие

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Вооруженные силы Украины имеют право самостоятельно решать, каким образом применять британское вооружение, в том числе на российской территории. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, которого цитирует РИА Новости.

«Как Украина использует вооружения, которые мы ей предоставляем, решает она сама. Наша работа заключается в том, чтобы дать им такие возможности, которые мы можем и в которых она нуждается», — заявил Сунак.

До этого министр обороны Британии Грант Шэппс выступил против ограничений для Вооруженных сил Украины в использовании переданного ей оружия.

13 июня руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подтвердил, что армия наносит удары по России западным оружием.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о катастрофическом сценарии для «бандеровского режима».

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