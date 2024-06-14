Путин выступает в МИД

❗️ Без участия России, без честного диалога с ней выйти на урегулирования на Украине невозможно, подчеркнул Путин.
На швейцарском саммите по Украине и не собираются обсуждать фундаментальные вопросы, все сведется к демагогии и обвинениям в адрес России, заявил Путин.
Конференция в Швейцарии по Украине — уловка, чтобы «пустить дискуссию по ложному следу», обозначить легитимность киевских властей, убежден Путин
После начала спецоперации Запад развернул бурную и бесцеремонную кампанию по изоляции России, но она очевидно провалилась, уверен Путин.
Документы, которые сейчас подписывают киевские власти, не могут иметь юридической силы, такие договоры ничтожны, заявил Путин.
Исполнительная власть на Украине сейчас узурпирована и удерживается незаконным путем, как и в 2014 году, заявил Путин.
Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда о том, что президентский срок не может продлеваться, заявил Путин.
Президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями.
Путин раскрыл детали переговоров в 2022 году с зарубежным гостем Москвы по урегулированию на Украине, но его услуги посредника Запад не принял.
После того, как российская армия заняла часть Херсонской и Запорожской областей, ряд стран заявил о готовности к посредничеству, рассказал Путин.
РФ была согласна с гарантиями безопасности для Украины по формулировкам Киева ради того, чтобы остановить кровопролитие.
В 2022 году Москве и Киеву удалось достичь обоюдовыгодных договоренностей, решить сложные вопросы, однако Украина сама приостановила диалог, заявил Путин.
Украинский кризис является примером взаимозависимости мира, его последствия отзываются по всей планете, заявил Путин.
Киев готовил атаку на Новороссию и Донбасс, поэтому РФ признала их независимость, заключила договор в соответствии с международным правом, заявил Путин.
РФ со всей серьезностью относилась к Минским соглашениям, но все ее инициативы и попытки договориться были отвергнуты, сообщил Путин.
Заокеанские хозяева Украины избавятся от нынешней киевской элиты, заменят ее на новую, тоже подвластную себе, заявил Путин.
Москва в марте 2022 не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, но при условии сухопутного доступа для России в Крым, заявил Путин.
Путин заявил, что России так или иначе придётся сосуществовать и работать вместе с западными странами.
❗️ В 2022 году российские войска подошли к Киеву, были разные варианты действий, но решений о штурме города не было — Пути
РФ предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса и решить ситуацию таким образом, но эта инициатива была отвергнута, сообщил Путин.
Провокация в Буче была нужна Украине, чтобы объяснить отказ от договоренностей с РФ, заявил Путин.
Все больше государств стремятся к укреплению суверенитета, сообщил президент России Владимир Путин.
ДНР и ЛНР имели право объявить о своей независимости, но киевский режим развязал против них войну. РФ не начинала войну на Украине, это киевский режим начал и продолжает боевые действия, это и есть агрессия, заявил Путин.
Отношения России с некоторыми западными государствами деградировали, причем это произошло не по вине Москвы, заявил Путин.
Западная схема обеспечения безопасности не работает на самом деле, сказал Путин, предложив вспомнить трагедию на Балканах.
Путин поручил МИД максимально содействовать международным договоренностям по формованию новой системы евразийской безопасности.
Большое евразийское партнерство может стать социально-экономическим базисом новой системы безопасности, отметил президент.
В мире растет недоверие к западным резервным валютам. Запад не только подрывал военно-политическую стабильность в мире, но дискредитировал ключевые рыночные институты, заявил Путин.
Любые попытки Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными, заверил Путин.
США сами отказались от ВТО, но давят на конкурентов и «выкачивают соки» из Европы, заявил Путин.
РФ поддерживает инициативу Белоруссии разработать хартию многообразия для XXI века, заявил Путин.
Евразийская система безопасности должна включать вопросы экономики, преодоление бедности и другие социальные вопросы, отметил глава РФ.
Путин считает, что пришло время для широкого обсуждения двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности.
США не прекращают попытки сохранить имперский статус, это истощает страну и противоречит подлинным интересами американского народа, уверен Путин.
Военное присутствие внешних держав в евразийском регионе нужно постепенно сворачивать. Нужно активизировать диалог между работающими в Евразии международными организациями, заявил Путин.
Путин отметил, что международные дискуссии о параметрах взаимодействия государств в многополярном мире уже идут.
Путин назвал нынешних европейских политиков «статистами», но надеется, что со временем к власти придут сильные лидеры.
Если Европа хочет сохраниться как один из центров мира, ей нужно быть в хороших отношениях с РФ, Москва к этому готова, подчеркнул Путин.
Европейские политики «проглатывают» и давление США, и скандалы, и слежку, и покупку дорогого американского газа, заявил Путин.
Путин назвал домыслами предположения, что РФ собирается напасть на Европу, «это абсолютный бред». Опасность для Европы представляет не Россия, а критическая, почти тотальная зависимость от США, заявил глава РФ.
️Система евроатлантической безопасности потерпела крах, ее нужно создавать заново. Будущая архитектура безопасности должна быть открыта для всех евразийских стран, которые пожелают, в том числе членов НАТО, заявил Путин.
Ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить список жертв «западной дипломатии», заявил Путин.
Западная схема для обеспечения безопасности не работает, «дипломатия по-натовски» дает обратный результат, заявил Путин.
РФ будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС и примет необходимые решения уже к саммиту в Казани, заявил Путин.
Эгоизм и высокомерие Запада привели к крайне опасному состоянию, мы подошли близко к точке невозврата. Стратегическая стабильность в мире была подорвана именно Вашингтоном, заявил Путин.
Русский и украинский народы нашли бы способ урегулировать конфликт, но он возник из-за авантюрной политики Запада, уверен Путин.
Последствия украинского кризиса отзываются по всему миру, подчеркнул глава РФ
Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России, взял линию на освоение близких РФ территорий, заявил Путин.
Если Европа хочет сохраниться как один из центров мира, ей нужно быть в хороших отношениях с РФ, Москва к этому готова, подчеркнул Путин
Путин назвал домыслами предположения, что РФ собирается напасть на Европу, «это абсолютный бред». Опасность для Европы представляет не Россия, а критическая, почти тотальная зависимость от США, заявил глава РФ.
В конце прошлого века у мира был уникальный шанс построить надежную систему безопасности, РФ была на это настроена, но Запад счел по-другому, заявил Путин.
РФ постоянно указывала на ошибочность курса Запада, не просто критиковала, а предлагала решения, подчеркнул глава РФ.
РФ заинтересована в том, чтобы диалог по созданию системы неделимой безопасности шел в том числе в стенах ООН, заявил Путин. Россия должна проработать свою систему «равной и неделимой» безопасности в Евразии, отметил он.
Путин считает, что БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов, Россия видит растущий интерес к этому объединению
В мире идет формирование многополярности, глубинные изменения внушают оптимизм, заявил Путин. Мир стремительно меняется и как прежде уже не будет, все больше стран стремится к самодостаточности, уверен президент.
Основные заявления Владимира Путина на совещании с руководящим составом МИДа России:
будут поставлены задачи по созданию условий для устойчивого развития страны;
РФ должна формировать повестку, вместе с партнерами обсуждать волнующие всех вопросы.
❗️ Мир стремительно меняется, как прежде уже не будет — ни в глобальной политике, ни в экономике, заявил Путин в МИД.
РФ осуществляет перераспределение дипломатических ресурсов на наиболее востребованные направления — Лавров
Встреча с Путиным поможет МИД конкретизировать направления работы России на международной арене — Лавров
Президент РФ Владимир Путин вскоре выступит в министерстве иностранных дел РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.