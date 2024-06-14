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В РПЦ опровергли связь со священником, трое сыновей которого хотели служить в ВСУ

РПЦ: священник Ащеулов не является клириком Липецкой митрополии с 2008 года

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Священник Игорь Ащеулов, трое сыновей которого хотели попасть на службу в Вооруженные силы Украины, не является клириком Липецкой митрополии с 2008 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте митрополии.

«С 2008 года священник Игорь Ащеулов не является клириком приходов и монастырей Липецкой митрополии», — заявили в РПЦ.

В пресс-релизе уточняется, что в 2008 году Ащеулов был выведен за штат священников митрополии за самовольное оставление прихода, а в 2012 году, когда митрополит Липецкий и Задонский Никон посетил жилище семьи Ащеуловых, ему никто не открыл, несмотря на благотворительный характер миссии.

До этого стало известно, что Второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на госизмену, возбужденное в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые хотели покинуть Россию, чтобы воевать на стороне ВСУ.

Впервые об Ащеуловых заговорили в СМИ еще в 2007 году, когда жена Игоря Ащеулова написала на него заявление, обвинив в издевательстве над ней и детьми. Сам Ащеулов называл это «обычным семейным разладом».

Ранее в Крыму вынесли приговор мужчине, который собирался вступить в ВСУ.

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