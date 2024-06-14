В G7 призвали Китай надавить на РФ из-за конфликта на Украине

Страны «Большой семерки» (G7) призвали Китай надавить на Россию для прекращения военных действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы призываем Пекин оказать воздействие на Москву с целью немедленно, полностью и без условий вывести свои войска с Украины», — отмечается в документе.

Также лидеры G7 подчеркнули, что Пекину следует «поддержать всеобъемлющий и прочный мир на Украине».

До этого страны G7 потребовали от РФ компенсировать Украине ущерб в размере $486 млрд.

Почти полтриллиона долларов понадобится на восстановление Украины после боевых действий, по оценке Всемирного банка. В заявлении G7 говорится, что страны клуба готовы предоставить Украине кредит на сумму $50 млрд, выплаты по которому будут осуществляться из доходов по замороженным активам РФ.

Кроме того сообщалось, что государства, входящие в состав «Большой семерки», собираются помешать реализации российских энергетических проектов.

Ранее в США рассказали, что сделают страны G7 с замороженными российскими активами.