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Ученые картировали геном единственного в мире вида диких лошадей

G3: создана карта генома лошади Пржевальского ради спасения вымирающего вида

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Американские генетики из Университета штата Миннесота успешно картировали полный геном находящейся под угрозой исчезновения лошади Пржевальского. В природе этот вид когда-то полностью вымер, но его удалось частично восстановить. Исследование опубликовано в научном журнале Genes, Genomes, Genetics (G3).

По словам команды, карту генома можно использовать как инструмент для точных прогнозов, что мутации генов означают для здоровья и сохранения лошадей Пржевальского.

«Изучать гены без хорошего справочника — это все равно что собирать пазл из 3 млрд деталей без картинки на коробке. Исследователям лошадей Пржевальского, изучающим мутации важного гена, нужна хорошая эталонная картина, с которой можно было бы сравнить свою головоломку», — объяснил руководитель исследования, профессор Кристофер Флэк.

Чтобы создать карту генома диких лошадей, ученые использовали образец крови 10-летней кобылы Варушки, живущей в зоопарке Миннесоты.

Передовая технология секвенирования, используемая для изучения генома, использует небольшую машину размером с банку газировки. Ее портативность означает, что этот метод можно адаптировать для дальнейшего изучения диких лошадей Пржевальского в отдаленных местах, отметили исследователи.

Команда рассчитывает, что их работа поможет сохранить лошадь Пржевальского, чья популяция во всем мире насчитывает около 2 тыс. особей.

Ранее в Казахстане лошади Пржевальского вернулись в дикую природу впервые за последние 200 лет.

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