Бузова, Киркоров и Агузарова: кто пришел на премию МУЗ-ТВ в Москве

Церемония вручения премии МУЗ-ТВ состоялась в комплексе «ЦСКА Арена». В этом году ведущих сразу пять: Владимир Маркони, Николай Басков, Лера Кудрявцева, Клава Кока и Лолита.

На красной дорожке господствует черно-белая цветовая гамма. В белом пришли певец Филипп Киркоров, выбравший для мероприятия костюм ковбоя, певица Люся Чеботина, актриса Эвелина Бледанс и звезда «Слова пацана» Леон Кемстач с матерью.

В черном на церемонию приехали фигурист Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной, актер Александр Ревва, певица Юлия Савичева, Shaman, а также Джиган и Оксана Самойлова. Последние осуществили мечту диско-бабушки Лиды и привезли ее в Москву позажигать на концерте. Пенсионерка Лидия Витальевна — инвалид детства. Видеоролики, как она бодро танцует на концертах поп-артистов, стали вирусными в интернете и сделали ее популярной.

Черный наряд выбрала и участница «голой» вечеринки Лолита. Певица надела откровенное платье-мини, которое сама она назвала «достаточно скромным». Звезда также анонсировала скорое возобновление выступлений.

Отличилась Ольга Бузова: певица предстала в образе императрицы с кудрями и в сопровождении карликов.

Лучшие фото с красной дорожки — в фоторепортаже «Газеты.Ru».