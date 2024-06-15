Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали удары ВСУ по Шебекино

Песков: ВСУ продолжают неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры в РФ

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар ВСУ по Шебекино журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

«Продолжаются неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны Вооруженных сил Украины», — отметил Песков после того, как президент РФ Владимир Путин выступил с предложениями по урегулированию кризиса.

До этого Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел предложил создать в Евразии новую систему безопасности без участия внешних сил.

По его словам, настало время для обсуждения системы безопасности для Евразии, которая будет подразумевать двусторонние и многосторонние гарантии коллективной безопасности.

Песков также говорил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о реакции украинских властей и их западных союзников на его инициативу по урегулированию конфликта.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами