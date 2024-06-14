Российская школьница случайно устроилась на работу к мошенникам и сдалась полиции

В Челябинской области 15-летняя девушка случайно устроилась на работу к мошенникам и сдалась полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Снежинске. Школьница нашла работу через свою знакомую, с которой общалась в мессенджере. Обязанности заключались в том, чтобы приезжать на указанные адреса, забирать деньги и класть их на счета. После одной поездки, уже стоя с деньгами у банкомата, она вспомнила, что слышала о подобных преступных схемах.

Девушка поняла, что могла стать соучастницей преступления, и связалась с «работодателем», однако тот стал ей угрожать. После этого школьница перевела 172 тысячи рублей аферистам, не став оставлять себе свою долю.

После произошедшего она обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели с семьей школьницы беседу о подходе к способам заработка, решается вопрос о передаче полученных материалов в Следственный комитет России.

Ранее в Тульской области 17-летний юноша украл у пенсионерок 290 тыс. рублей.