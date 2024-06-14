Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская школьница случайно устроилась на работу к мошенникам и сдалась полиции

В Челябинской области работавшая на мошенников школьница сдалась полиции

close
100%
Depositphotos

В Челябинской области 15-летняя девушка случайно устроилась на работу к мошенникам и сдалась полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Снежинске. Школьница нашла работу через свою знакомую, с которой общалась в мессенджере. Обязанности заключались в том, чтобы приезжать на указанные адреса, забирать деньги и класть их на счета. После одной поездки, уже стоя с деньгами у банкомата, она вспомнила, что слышала о подобных преступных схемах.

Девушка поняла, что могла стать соучастницей преступления, и связалась с «работодателем», однако тот стал ей угрожать. После этого школьница перевела 172 тысячи рублей аферистам, не став оставлять себе свою долю.

После произошедшего она обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели с семьей школьницы беседу о подходе к способам заработка, решается вопрос о передаче полученных материалов в Следственный комитет России.

Ранее в Тульской области 17-летний юноша украл у пенсионерок 290 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами