Репортер НТВ Ивлиев потерял руку после атаки ВСУ в Горловке. Его эвакуировали в Москву Получивший ранение в ДНР военкор НТВ Ивлиев сообщил, что остался без руки

Раненный 13 июня в Горловке ДНР военкор НТВ Ивлиев записал видео из больницы. Он сообщил, что потерял руку. Журналиста эвакуировали в Москву. Накануне стало известно о гибели оператора НТВ Валерия Кожина. Они вместе снимали репортаж. Захарова назвала атаку на журналистов целенаправленной. Москалькова заявила, что обратилась в ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и Комитет защиты журналистов после гибели Кожина. В ООН выступили против нападений на журналистов, где бы они ни находились.

Корреспондент НТВ остался без руки

Корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, раненный накануне в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР), лишился руки, сообщили в Telegram-канале телеканала НТВ.

НТВ также опубликовал видеозапись, на которой Ивлиев запечатлен лежащим на больничной кровати.

«Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся. Не переживайте», — сказал корреспондент.

Агентство ТАСС со ссылкой на сообщение представителей оперативных служб ДНР написало, что Ивлиева эвакуировали в Москву.

Гибель оператора

Корреспондент НТВ Ивлиев, оператор телеканала Валерий Кожин и сопровождавший их офицер накануне попали под обстрел ВСУ в Никитовском районе Горловки во время съемки репортажа. По предварительным данным, ВСУ сбросили на съемочную группу боеприпас с дрона.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ обстреляли корреспондентов, которые выполняли профессиональные обязанности — мужчины «получили минно-взрывные травмы».

После ранения их быстро доставили в Горловскую городскую больницу №2. Медики боролись за жизнь 46-летнего Кожина несколько часов, но спасти его не удалось, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Позже информацию подтвердил и телеканал.

Состояние раненного Ивлиева тогда оценили как стабильное. После операции его начали готовить к эвакуации, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Реакция на произошедшее

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атака была совершена украинскими войсками целенаправленно. Она также призвала ООН осудить атаку Киева на сотрудников телеканала.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в международные органы по поводу гибели журналиста НТВ Кожина из-за обстрела со стороны ВСУ. По ее словам, она направила запрос в «наделенные мандатом защиты журналистов» — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН. Также уполномоченный обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов «с целью придания гласности варварским действиям ВСУ».

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге прокомментировал ранение корреспондента и оператора НТВ во время обстрела в Горловке. По его словам, организация выступает против нападений на журналистов, где бы они ни находились.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что его ведомство окажет помощь семьям пострадавших журналистов НТВ в Горловке.