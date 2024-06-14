На Украине обеспокоились неоднозначным пунктом соглашения с США

Украине не нравится пункт об одностороннем расторжении в оборонном соглашении с Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Киеве.

«А в подписанном ими соглашении о безопасности есть такой пункт мелким шрифтом: «Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам, которое вступит в силу через 6 месяцев»», — пишет издание.

Речь идет о соглашении о безопасности, подобные которому Владимир Зеленский заключил ранее с несколькими европейскими странами. Ключевой особенностью таких договоров является то, что они не обязывают «союзников» Украины направлять в страну войска для помощи вооруженным силам.

Газета между тем сообщает, что подобной лазейкой в 2018 году воспользовался тогдашний президент США в «ядерном» договоре с Ираном — Дональд Трамп тогда вывел США из соглашения в одностороннем порядке.

До этого политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил, что соглашение о гарантиях безопасности Украине от США не отразится на военной спецоперации, не изменит ситуацию на поле боя.

Ранее стало известно, что Трамп может отменить соглашение о безопасности для Украины.