«Курс у менял лучше, чем в обменниках». Появится ли в РФ черный рынок валюты Эксперт ТПП РФ Аитов предрек появление черного рынка валюты после новых санкций

Санкции США против Мосбиржи и Национального клирингового центра могут привести к появлению черного рынка валюты в России, заявил «Газете.Ru» эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов. По его словам, после новых рестрикций вся торговля твердой валютой — долларами и евро — в РФ переместится на внебиржевой и черный рынки. Другие специалисты сочли такой сценарий маловероятным, но не исключили появления в стране «жучков» — мелких спекулянтов у обменников, — как во время частичной мобилизации в 2022 году.

Черный рынок валюты — это по сути нелегальная торговля валютой, которая не регулируется государством и не проходит ни по каким официальным каналам. В России он существовал с конца 1960-х годов до начала 1990-х годов. В 1992-м в стране провели либерализацию валютного рынка, которая привела к узакониванию операций с валютой и ликвидации черного рынка.

«Например, в ГУМе в девяностых ходили такие черные менялы по линиям и быстро обменивали доллары на рубли — в то время граждане хранили сбережения в долларах. Так вот: курс у этих менял часто был даже лучше, чем в обменниках, или по крайней мере отличался незначительно. После новых санкций черный рынок валюты в России воспрянет», — рассказал «Газете.Ru» председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

Он допустил, что такой сценарий реализуется, когда возникнут ограничения на покупку валюты, например, для поездки за рубеж, или появится какая-то непредсказуемая сверхинфляция — рост цен тоже будет этому способствовать.

close 100% Передвижной пункт обмена валюты в Москве, 1993 год Валерий Христофоров/ТАСС

В каких странах есть черный рынок валюты

В Иране существуют черный, серый и белый рынки валюты. Серый рынок — неформальный, на нем операции с валютой происходят вне официальных банковских каналов, но при этом не обязательно являются незаконными. Он представляет собой промежуточное звено между официальным и черным рынком валюты.

«В Иране несколько курсов: официальный курс, курс для покупки особо важных товаров, курс для обменников и черный рынок. Курсы отличаются между собой, и самый невыгодный — на черном рынке. Кстати, обменники ненамного выгоднее, чем черный рынок», — уточнил Аитов.

Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий добавил, что на Кубе и в Зимбабве также есть черные рынки валюты.

«Официальный курс кубинского песо — 24 песо за доллар. Однако правительство установило курс «для населения» — 120 песо за доллар (по этому курсу иностранные туристы могут продать доллары, например, в банке, но, разумеется, не купить их), чтобы приблизиться к курсу растущего черного рынка, который доходит до 400 песо за доллар», — отметил аналитик.

Как возникает черный рынок валюты

По словам Осадчего, часто фиксация курса национальной валюты ведет к формированию черного рынка.

При этом он выразил мнение, что «сужение спредов (разница между курсами покупки и продажи валюты — «Газета.Ru») в России сделает экономически невыгодным появление черного рынка наличной валюты, подобного тому, который существовал в 90-ых».

Кандидат экономических наук, доцент ИОН Президентской академии Андрей Челюскин рассказал «Газете.Ru», что черный и серый рынки валюты возникают, когда ее продажа внутри страны ограничена или вообще запрещена — в этом случае на валюту с незаконным или не совсем «чистым» происхождением формируются отдельные уровни предложения и спроса, учитывающие издержки ее реализации (штрафы, уголовную ответственность) в обход действующих правил.

«В советские времена торговля валютой была запрещена, а сейчас ее могут легально продавать банки. Как показала практика, давно введенный запрет недружественных стран на поставки в РФ долларов и других валют практически не повлиял на их доступность. Некоторое время курсы продажи наличных долларов были даже ниже биржевых котировок», — пояснил экономист.

Он назвал совершенно очевидным, что США могут во много раз более эффективно отслеживать безналичные операции с долларом, которые в большинстве своем проходят через JP Morgan, Bank of America и другие крупнейшие национальные банки, чем движение наличной валюты, ведь из общего объема выпущенных ФРС наличных денег более половины обращается вне США.

«При этом Банк России неоднократно заявлял об отсутствии планов как-то ограничивать продажи-покупки валюты на долгосрочном горизонте, а вернее даже о крайней ошибочности такой меры. Поэтому основным каналом реализации валюты будут оставаться официальные финансовые посредники (банки и брокеры. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Челюскин.

Чего ждать россиянам

Эксперты уверены, что после введения санкций против Мосбиржи внебиржевой рынок валюты в России, как и черный, воспрянет.

«Торги продолжаются на внебиржевом рынке. При этом обороты на внебиржевом рынке в мае превышали биржевой», — подчеркнул начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Что такое внебиржевой рынок? Внебиржевой рынок валюты предполагает, что сделки по ее покупке и продаже заключаются участниками напрямую, без посредника — биржи.



Банки и брокеры могут принимать участие в таких сделках в интересах своих клиентов или в собственных интересах. Участники могут заключать сделки на любых условиях, согласованных между собой, и эти условия остаются конфиденциальными.



Среди недостатков — в случае дефолта одной из сторон сделки другая сторона может потерять свои деньги. Также за операцию могут взиматься высокие комиссии, и тогда по итогу курс валюты для клиента будет менее выгодным.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский пояснил «Газете.Ru», что курс валют во многих странах и так определяется внебиржевыми торгами, просто в России Мосбиржа в какой-то степени «подмяла» под себя этот сегмент.

«В принципе, до 2022 года все было логично — выгоднее купить валюту на рынке с минимальной комиссией, чем отдавать процент-другой банкам. После начала СВО расклад, разумеется, поменялся, но банки и здесь старались держать курс ближе к биржевому. Так что, как видится, проблем с тем, чтобы курс окончательно начал определяться межбанком и внебиржевыми операциями, нет никаких», — уточнил финансист.

По его словам, в России всегда было несколько курсов — до 2022 года курс подешевле давали тем, кто продавал или покупал больше 10 тыс. единиц валюты.

«После 2022 года история плюс-минус такая же, только условия стали чуть менее выгодными. Поэтому ничего критичного не произошло. Какие-то реальные изменения будут видны только через пару месяцев», — заключил Кричевский.

Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий добавил, что рынок наличной валюты в России как функционировал, так и продолжает функционировать, санкции привели лишь к временному росту спредов по долларам и евро:

«Рост спредов, если он затянется, что маловероятно, может привести к возвращению «жучков» у обменников — мелких спекулянтов, предлагающих более выгодные курсы. Эти «жучки» появлялись, например, в сентябре 2022 года, во время турбулентности, вызванной частичной мобилизацией».