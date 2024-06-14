Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел предложил создать в Евразии новую систему безопасности без участия внешних сил. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

По словам российского президента, настало время для обсуждения системы безопасности для Евразии, которая будет подразумевать двусторонние и многосторонние гарантии коллективной безопасности.

«При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что новая система архитектуры должна быть открыта для всех — и для стран Европы, и для стран НАТО, так как «мы живем на одном континенте», и «географию поменять нельзя».

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о реакции украинских властей и их западных союзников на его инициативу по урегулированию конфликта.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.