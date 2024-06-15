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Употребление двух-трех чашек кофе на работе продлевает жизнь, выяснили ученые

BMC Health: пара чашек кофе в день снижает риск преждевременного ухода из жизни

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Depositphotos

Ученые из Университета Сучжоу в Китае установили, что употребление двух-трех чашек кофе во время рабочего дня снижает риск преждевременного ухода из жизни по причине опасных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Health.

В исследовании приняли участие более 10 тысяч добровольцев. Испытуемых попросили сообщить, сколько часов в день они проводят сидя, как часто тренируются и сколько чашек кофе обычно потребляют ежедневно. После сбора информации об образе жизни участников ученые приступили к наблюдению за ними.

Спустя 10 лет после начала исследования ученые проанализировали, как изменилось состояние здоровья участников, а также подсчитали, сколько летальных исходов произошло. Результаты показали, что у офисных работников, которые проводили за своими столами не менее шести часов в день, вероятность преждевременного ухода из жизни по причине различных заболеваний снижалась на 33% ниже при условии потребления двух-трех чашек кофе в день.

Многочисленные исследования показали, что длительное сидение коррелирует с повышенным риском летального исхода по причине болезней сердца, диабета и рака. Ученые предположили, что мощный антиоксидантный и противовоспалительный эффект кофе помогает нейтрализовать вред, наносимый здоровью недостаточной подвижностью.

Ранее стало известно, почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения.

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