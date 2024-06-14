«Не люблю, когда все внимание приковано ко мне». Интервью с Агнией Дитковските

Сериал «На автомате» режиссера Бориса Акопова стартовал на «Кинопоиске» и Wink. В центре сюжета криминальной комедии — братья-подростки Рома (Слава Копейкин) и Женя (Денис Косиков), которые нашли автоматы и решили продавать их в даркнете. Одна из самых закрытых актрис современного российского кино Агния Дитковските сыграла в проекте влюбленную в Рому тату-мастера Лелю. В интервью «Газете.Ru» она рассказала, чем ее привлек проект, и призналась, что считает публичность бременем.

— «На автомате» сравнивают с сериалами «Слово пацана» и «Трудные подростки». На ваш взгляд, это справедливое сравнение?

— Может быть, это из-за того, что там снимается Слава Копейкин — думаю, что волей-неволей проводятся параллели. Может быть, из-за того, что это такая мальчишеская история про двух пацанов в небольшом городе. На мой взгляд, сериал «На автомате» все-таки задумывался как комедийная история.

— Ваша роль также задумывалась как комическая?

— Ну, где комедия, там и трагедия. Изначально — да, это такая драма с плюсом. Но в целом, как мне сказали режиссер и продюсеры, хотелось комедию, а получилась драмеди. Видимо, во время монтажа проявляются какие-то вещи, которые вылезают на первый план.

— Ваша героиня, тату-мастерица Леля, — какая она? Насколько она вам близка?

— Насколько она мне близка — не знаю. Я никогда не знаю, что ответить на этот вопрос. Потому что ты берешься за персонажа, делаешь его, во время работы как-то роднишься с ним. И когда приходишь на площадку, не возникает вопросов «Что это?», «Кто это?», «Зачем она так делает?» и так далее.

— Как можно описать вашу героиню?

— Это девушка, которая желает выйти замуж, желает любить и чтобы ее любили. Желает благополучия, как очень многие девушки сегодняшнего дня.

close 100% Кадр из сериала «На автомате» Пресс-служба «Кинопоиска»

— Чем вас привлек сценарий сериала?

— Своей неординарностью. Он был очень интересно написан, легко читался, было смешно. И для меня это уже большой плюс — сразу же возникает желание работать в таком проекте. Потому что, честно скажу, — сегодня попадается не очень много хороших сценариев. И, конечно, тот факт, что снимать будет Борис Акопов. Мне понравился его фильм «Бык», поэтому очень хотелось с ним поработать.

— Ваши ожидания оправдались?

— У меня было не так много съемочных дней, чтобы сложить цельную картину. Мне задавали вопросы о том, как работается с Борей Акоповым, говорили, что он очень жесткий режиссер на площадке. Но я с этим не сталкивалась. Он очень воспитанный, интеллигентный молодой человек, знающий, чего хочет. Это очень важно для молодого режиссера, да и вообще для всех режиссеров. Я видела, как работают артисты второго плана и исполнители эпизодических ролей, — сцены с их участием классно сделаны. На мой взгляд, это почерк серьезного хорошего режиссера.

— Как вы считаете, почему маленькие города — это довольно типичное место действия для российского кино?

— Так всегда было, мне кажется, что любое и даже очень серьезное кино с огромным интересом показывает людей с тяжелой судьбой из глубинок. Мы хотели, чтобы зритель взглянул на провинцию под другим углом, увидел наш маленький городок теплым и даже очаровывающим.

— Какое впечатление на вас произвела локация, где вы снимались, — Астрахань и Астраханская область?

— Достаточно интересно было там побывать. Многие знакомые ездят туда на рыбалку — естественно, я была наслышана. Но я прилетала буквально на сутки и сразу же улетала, поэтому у меня не было возможности познакомиться с городом. Меня возили из аэропорта до гостиницы и обратно.

close 100% Съемки сериала «На автомате» Пресс-служба «Кинопоиска»

— В прошлом году вышел сериал «Трейдер» с вашим участием. Его снимал иностранный режиссер Энтони Уоллер. Каково было с ним работать?

— Так давно это было… Я уже сейчас и не скажу, в каком году снимался сериал, просто его выпустили совсем недавно. Все было нормально, просто было интересно говорить на английском языке на съемочной площадке.

— Несколько лет назад вы признались, что уже можете позволить себе выбирать проекты. Это значит, что вы часто отказываете?

— Да.

— От каких проектов вы отказываетесь — и почему?

— Я отказываюсь от проектов, когда не вижу, что могу сделать для них что-то хорошее.

— Видимо, и вам они ничего хорошего не сулят?

— Просто я вижу, по пути нам или нет. Это, скорее, интуитивные решения. Но бывают и откровенно плохо написанные проекты — в таких просто не хочется участвовать.

— Также вы говорили, что не любите публичную жизнь. Вы вообще не ходите на светские мероприятия?

— Нет, не хожу.

— Но для актера посещение премьер и презентаций — это практически часть работы…

— Вы знаете, я отношусь к тем, кто так не считает. Главное — это наша работа, наша профессия и то, что мы делаем. И только это показывает, какие мы люди. Каждый человек выбирает удобный для него метод существования, потому что публичность — это все-таки, можно сказать, бремя. Я в принципе не очень люблю, когда все внимание приковано ко мне. А после всех этих выходов всегда начинаются какие-то разговоры. Даже больше скажу — я не получаю энергии от них, я себя классно не чувствую. И хожу только туда, куда мне нужно пойти, потому что я связана с этим проектом. Мне просто как-то… Не знаю. Душа не просит.

— Если все-таки приходится идти, вы прибегаете к услугам стилистов?

— Приходится, конечно. У меня есть моя любимая команда, и если что-то нужно, мы обязательно объединяемся и работаем.

— Было время, когда вы часто появлялись на обложках глянцевых изданий, — лет десять назад. Сейчас вам предлагают сняться для глянца?

— Сейчас время очень сильно изменилось. Вообще все изменилось. Как будто бы это все отошло на второй план. И у меня внутри такой потребности нет. Все всегда связано с работой.