Выпил литр водки и сел за руль: в Благовещенске мужчина насмерть сбил пешеходов на тротуаре

В результате ДТП с участием микроавтобуса в Благовещенске погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних, семеро пострадали, сообщила пресс-служба минздрава Амурской области ТАСС.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщил СК. Губернатор региона Василий Орлов в Telegram-канале написал, что водителя задержали. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Инцидент произошел вечером 14 июня на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири. Водитель микроавтобуса в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением. По словам очевидцев, он то ли столкнулся с мотоциклистом, то ли пытался уйти от столкновения, и выехал на тротуар, где в этом время шли люди. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что по тротуару идут около десяти человек. Только одному пешеходу удалось отскочить. Всех остальных людей на большой скорости снес автомобиль. Одного пострадавшего отшвырнуло на несколько метров в результате удара. У автомобиля оторвало капот и колеса, вся передняя часть транспортного средства повреждена.
Инсульт, водка или отказ тормозов
«Газета.Ru» выяснила, что 59-летний Евгений Бакарюкин стал владельцем автомобиля Suzuki Solio 22 мая 2024 года — меньше месяца назад. С тех пор в аварии мужчина не попадал и и не получал штрафов.
Сестра водителя рассказала Shot, что у него никогда не было проблем с алкоголем. Дочь Бакарюкина в беседе с РЕН ТВ предположила, что у ее отца случился инсульт:
«Не исключается инсульт, потому что у него было высокое давление. Он последний раз с вахты уволился, потому что не прошел по здоровью».
Однако, согласно данным местного МВД, Бакарюкин прошел процедуру освидетельствования, которая показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Telegram-канал 112 уточнил, что анализы показали два промилле алкоголя. По информации Shot, примерно за час до аварии Бакарюкин выпил бутылку водки — примерно литр, возможно, больше.
При этом на месте происшествия водитель заявил, что у автомобиля отказали тормоза.
Родственники подозреваемого рассказали, что сейчас мужчина находится на пенсии, однако до этого он работал охранником. Кроме этого, у него большой опыт за рулем, так как раньше он был водителем автобусов и большегрузов и никогда не попадал в ДТП. По данным Telegram-канала Mash, до 2005 года Бакарюкин также работал участковым в Ромненском районе Амурской области. После этого он открыл ИП и занялся перевозкой людей.
Мать погибла, дочь в больнице
По данным СК, несколько человек погибли на месте, остальных доставили в больницу.
«На месте аварии на улице Василенко работают восемь бригад скорой помощи — шесть из Благовещенска, две — из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу. В медучреждении персонал мобилизован и готов оказать всю необходимую помощь», — добавили в пресс-службе минздрава региона.
Мэр Благовещенска Олег Имамеев написал, что погибли два мальчика-подростка 14 и 15 лет и 49-летняя женщина. В больнице находятся шестеро, в том числе трое детей, в тяжелом и очень тяжелом состоянии.
По данным Telegram-канала Shot, погибшая — 49-летняя Оксана С. — шла по тротуару вместе со своей 19-летней дочерью Дарьей. Девушка также пострадала, она находится в больнице, за ее жизнь борются врачи. У Дарьи диагностировали множественные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно увезли виновника ДТП с места происшествия, потому что очевидцы грозились устроить самосуд.