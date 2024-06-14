Выпил литр водки и сел за руль: в Благовещенске мужчина насмерть сбил пешеходов на тротуаре В Благовещенске автомобиль сбил пешеходов на тротуаре, есть погибшие

В Благовещенске мужчина в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на тротуар, где в это время шли люди. Он сбил около 10 человек, двое детей погибли. Виновник ДТП несколько лет проработал водителем и, по словам родственников, никогда не садился за руль пьяным. Сам мужчинаутверждает, что у автомобиля отказали тормоза. При этом медосвидетельствование показало, что он выпил примерно бутылку водки.

В результате ДТП с участием микроавтобуса в Благовещенске погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних, семеро пострадали, сообщила пресс-служба минздрава Амурской области ТАСС.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщил СК. Губернатор региона Василий Орлов в Telegram-канале написал, что водителя задержали. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 14 июня на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири. Водитель микроавтобуса в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением. По словам очевидцев, он то ли столкнулся с мотоциклистом, то ли пытался уйти от столкновения, и выехал на тротуар, где в этом время шли люди. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что по тротуару идут около десяти человек. Только одному пешеходу удалось отскочить. Всех остальных людей на большой скорости снес автомобиль. Одного пострадавшего отшвырнуло на несколько метров в результате удара. У автомобиля оторвало капот и колеса, вся передняя часть транспортного средства повреждена.

Инсульт, водка или отказ тормозов

«Газета.Ru» выяснила, что 59-летний Евгений Бакарюкин стал владельцем автомобиля Suzuki Solio 22 мая 2024 года — меньше месяца назад. С тех пор в аварии мужчина не попадал и и не получал штрафов.

Сестра водителя рассказала Shot, что у него никогда не было проблем с алкоголем. Дочь Бакарюкина в беседе с РЕН ТВ предположила, что у ее отца случился инсульт:

«Не исключается инсульт, потому что у него было высокое давление. Он последний раз с вахты уволился, потому что не прошел по здоровью».

Однако, согласно данным местного МВД, Бакарюкин прошел процедуру освидетельствования, которая показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Telegram-канал 112 уточнил, что анализы показали два промилле алкоголя. По информации Shot, примерно за час до аварии Бакарюкин выпил бутылку водки — примерно литр, возможно, больше.

При этом на месте происшествия водитель заявил, что у автомобиля отказали тормоза.

Родственники подозреваемого рассказали, что сейчас мужчина находится на пенсии, однако до этого он работал охранником. Кроме этого, у него большой опыт за рулем, так как раньше он был водителем автобусов и большегрузов и никогда не попадал в ДТП. По данным Telegram-канала Mash, до 2005 года Бакарюкин также работал участковым в Ромненском районе Амурской области. После этого он открыл ИП и занялся перевозкой людей.

Мать погибла, дочь в больнице

По данным СК, несколько человек погибли на месте, остальных доставили в больницу.

«На месте аварии на улице Василенко работают восемь бригад скорой помощи — шесть из Благовещенска, две — из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу. В медучреждении персонал мобилизован и готов оказать всю необходимую помощь», — добавили в пресс-службе минздрава региона.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев написал, что погибли два мальчика-подростка 14 и 15 лет и 49-летняя женщина. В больнице находятся шестеро, в том числе трое детей, в тяжелом и очень тяжелом состоянии.

По данным Telegram-канала Shot, погибшая — 49-летняя Оксана С. — шла по тротуару вместе со своей 19-летней дочерью Дарьей. Девушка также пострадала, она находится в больнице, за ее жизнь борются врачи. У Дарьи диагностировали множественные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно увезли виновника ДТП с места происшествия, потому что очевидцы грозились устроить самосуд.