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Байден напомнил Трампу об уголовных делах в день рождения

Байден поздравил Трампа с днем рождения напоминанием об уголовных делах

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Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил своего предшественника Дональда Трампа с днем рождения напоминанием об уголовных делах, которые заведены на бывшего хозяина Белого дома. Поздравление было опубликовано в социальных сетях Байдена.

«Поздравляю тебя с 78-летием, Дональд. Прими эти слова как один старик от другого: возраст — это всего лишь цифра. Однако эти выборы — это вопрос выбора», — пишет Байден.

К поздравлению приложен 30-секундный ролик, в котором показаны «прегрешения» Трампа и «успехи» Байдена. В формате черно-белого видео в обращении упоминаются уголовные дела, заведенные на Трампа, а также подозрения в причастности к штурму Капитолия, «диктаторские» наклонности и налоговые послабления для крупного бизнеса. Параллельно с этим в цветном формате показываются «успехи» самого Байдена.

До этого кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что «не убежден» в существовании инопланетных форм жизни, однако не исключил их наличия.

Ранее Трамп рассказал, что обсуждал с Хабибом.

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