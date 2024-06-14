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Пассажирский теплоход получил пробоину на Волге

В Нижегородской области теплоход с пассажирами получил пробоину на Волге

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В Нижегородской области на Волге теплоход получил пробоину во время расхождения с другим судном. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел 14 июня в районе города Балахна. Пассажирский теплоход «Октябрьская революция» во время расхождения с теплоходом «Иван Бунин» допустил соприкосновение с грунтом. У судна образовалась пробоина в обшивке корпуса ниже ватерлинии.

В результате произошедшего никто не пострадал. Поврежденный теплоход отбуксировали к причалу Сормовской нефтебазы в Нижнем Новгороде для проведения ремонтных работ.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

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