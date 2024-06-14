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Бродячая собака покусала ребенка на детской площадке в Сахалинской области

В Сахалинской области бродячая собака покусала ребенка на детской площадке

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Depositphotos

В Сахалинской области на детской площадке произошло нападение бездомной собаки на ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Холмске. Бродячая собака покусала малолетнего на детской площадке — ребенок получил множество травм.

Региональными следственными органами по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Информации о состоянии пострадавшего ребенка не поступало.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по региону доложить о ходе расследование дела и установленных деталях и обстоятельствах.

До этого в Екатеринбурге чипированные собаки напали на мать с ребенком. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Ранее больная бешенством лиса покусала женщину с собакой в Забайкалье.

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