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Назначена дата начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Постпреды ЕС согласовали начало переговоров о евроинтеграции Украины с 25 июня

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Petr David Josek/AP

Постоянные представители стран Евросоюза принципиально согласовали начало переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины с 25 июня. Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС в социальной сети X.

«Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня», — заявили в Брюсселе.

Перед этим сообщалось, что в Брюсселе намерены ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, до председательства Венгрии в объединении.

Уточняется, что опасения у ЕС вызывает Оливер Вархейи — комиссар из Венгрии, который отвечает за расширение сообщества. Он настаивает на том, что Киев не выполнил свои обязательства в области защиты прав этнических меньшинств, в том числе закарпатских венгров. Один из чиновников сравнил комиссара с «лисой, которую запустили в курятник».

До этого глава министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не будет расширяться в ближайшем будущем.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

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