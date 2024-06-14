Мирный план президента РФ Владимира Путина по Украине мог бы спасти сотни тысяч жизней. С таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«К чему бы это привело, так это к тому, что спасло бы жизни десятков, а может быть, и сотен тысяч украинцев», — отметил политический аналитик.

Он обратил внимание, что мирные предложения отвергли. Меркурис счел трагедией, что Владимир Зеленский самостоятельно никогда не согласится на эти условия. Также отвергают дипломатию и западные державы.

По словам политолога, при урегулировании конфликта на основе принципов, предложенных Россией, интересы всех сторон были бы соблюдены, а Украина смогла бы вернуться к мирной жизни.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН отметил, что украинские власти и их западные партнеры в случае отказа принимать мирное предложение России по урегулированию конфликта несут ответственность за кровопролитие.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.