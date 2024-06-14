Военная операция на Украине, день 842-й

НАТО планирует создать на территории своих стран три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину, сообщил премьер-министр Венгрии Викто Орбан.
Один человек погиб в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, повреждены жилые дома, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Польша поднимала свои самолеты из-за активности дальней авиации РФ на Украине, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову остановить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах в ноябре.
«Хабиб подошел ко мне после боя <...>. Он очень умный. Думаю, он хороший друг [президента России Владимира] Путина. Он сказал, что мы должны прекратить убийства. И это правда. Думаю, я бы смог остановить эту войну. Сразу после выборов, если я одержу победу, я остановлю войну», — сказал Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive.
Семь ракет и 17 ударных БПЛА уничтожено в небе над Украиной, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
ПВО работала в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Электроснабжение оказалось нарушенным в Морозовском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Неиспользуемый резервуар нефтебазы поврежден из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.
⚡️ 87 дронов уничтожено над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
70 БПЛА было перехвачено и уничтожено над территорией Ростовской области, по шесть — над Воронежской и Курской областями, по два – над Белгородской, Волгоградской и один над Крымом.