Военная операция на Украине, день 842-й

08:24

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову остановить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах в ноябре.

«Хабиб подошел ко мне после боя <...>. Он очень умный. Думаю, он хороший друг [президента России Владимира] Путина. Он сказал, что мы должны прекратить убийства. И это правда. Думаю, я бы смог остановить эту войну. Сразу после выборов, если я одержу победу, я остановлю войну», — сказал Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive.