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Политика

Военная операция на Украине, день 842-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 842-й день

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Александр Река/ТАСС
87 дронов уничтожено над регионами России, сообщили в МО РФ. Электроснабжение оказалось нарушенным в Морозовском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Семь ракет и 17 ударных БПЛА уничтожено над Украиной, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Польша вновь поднимала свою авиацию. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что пообещал бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову остановить конфликт на Украине в случае победы на выборах. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:03

НАТО планирует создать на территории своих стран три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину, сообщил премьер-министр Венгрии Викто Орбан.

08:39

Один человек погиб в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, повреждены жилые дома, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

08:31

Польша поднимала свои самолеты из-за активности дальней авиации РФ на Украине, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

08:24

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову остановить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах в ноябре.

«Хабиб подошел ко мне после боя <...>. Он очень умный. Думаю, он хороший друг [президента России Владимира] Путина. Он сказал, что мы должны прекратить убийства. И это правда. Думаю, я бы смог остановить эту войну. Сразу после выборов, если я одержу победу, я остановлю войну», — сказал Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

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aliabdelaziz/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
08:17

Семь ракет и 17 ударных БПЛА уничтожено в небе над Украиной, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

ПВО работала в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

08:11

Электроснабжение оказалось нарушенным в Морозовском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Неиспользуемый резервуар нефтебазы поврежден из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.

08:05

⚡️ 87 дронов уничтожено над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

70 БПЛА было перехвачено и уничтожено над территорией Ростовской области, по шесть — над Воронежской и Курской областями, по два – над Белгородской, Волгоградской и один над Крымом.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 842-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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