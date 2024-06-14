Комик Данила Поперечный признан иноагентом

Минюст России призвал иностранным агентом комика Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Поперечный принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц материала иностранного агента. Выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также ВС РФ. Получал поддержку со стороны иностранных источников, проживает за пределами РФ», — сказано в сообщении.

Также в список иноагентов попали И.А. Артемьев, А.Ю. Комелев, С.А. Кучер, и А.В. Раткин.

В январе 2023 года стало известно, что Поперечный эмигрировал в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 миллионов рублей.

В августе Поперечный заявил, что у него «вообще нет проблем» с эмиграцией. Он предположил, что это связано с его предыдущим опытом. Артисту уже доводилось жить в других странах — на Украине и в Польше. Поперечный отметил, что его жене было намного сложнее адаптироваться в новом для нее государстве. По словам блогера, супруга тяжело перенесла переезд.

Ранее Поперечный заявил, что российская еда вкуснее, чем в США.