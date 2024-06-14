Почему не отмечают 40-летие? Истоки суеверия и мнение психолога Откуда пошло суеверие, что 40 лет нельзя отмечать, и почему оно появилось

Практически для любого жизненного обстоятельства найдется свое суеверие. Есть оно и на случай 40-летия, которое, как считается, нельзя отмечать. Почему не советуют праздновать именно эту дату, какие у приметы исторические и социальные предпосылки и как к числу 40 относятся в разных культурах — в материале «Газеты.Ru».

Примета не отмечать 40-летие

Существует примета, что 40 лет нельзя отмечать. Даже есть поговорка — «Весело отметишь 40-летие — не отметишь 50-летие». Считается, что мужчины после этого заболевают или умирают, а женщины быстрее стареют и теряют красоту или становятся вдовами.

Кажется, самым логичным ответом на вопрос «почему не отмечают 40-летие?» будет — из суеверия. Но у примет обычно есть предпосылки, уходящие корнями в далекие времена, когда люди находили магические объяснения многим непонятным им тогда явлениям. В случае с празднованием этой годовщины найти универсальное объяснение невозможно. В разных культурах и у разных народов число 40 ассоциируется с разными явлениями и понятиями, часто не связанными между собой.

Число 40 в религии

Число 40 несет в себе глубокий символический смысл в авраамической традиции, оно связано с многими ключевыми событиями, описанными в Библии, и часто ассоциируется с периодами испытаний, очищения или подготовки к важному этапу в жизни.

Всемирный потоп. Согласно библейскому сказанию, во время потопа, который описан в книге Бытия, дождь продолжался 40 дней и 40 ночей. Ной ждал 40 дней, прежде чем увидел вершины гор и выпустил из ковчега ворона, чтобы проверить, ушла ли вода.

Иисус в пустыне. После крещения в реке Иордан Иисус Христос провел 40 дней в Иудейской пустыне, где постился и молился. В это время его искушал дьявол, но он не поддался соблазнам.

Душа находится на земле 40 дней после смерти. Считается, что на 40-й день душа новопреставленного — человека, который недавно умер — является на божественный суд.

Блуждание израильтян. Израильтяне провели 40 лет в пустыне после освобождения из египетского рабства до того, как смогли прийти в Землю Обетованную.

Чистота после рождения. В соответствии с книгой Левит (третья книга Ветхого завета), женщина, родившая ребенка, считается нечистой в течение 40 дней. В этот период ей следует воздерживаться от посещения храма.

Однако все вышеперечисленные упоминания числа 40 в Библии не связаны непосредственно с человеческим возрастом. Русская православная церковь не видит ничего предосудительного в праздновании 40-летия. Более того, священнослужители настоятельно рекомендуют не верить приметам и суевериям — они считаются пережитками язычества.

Несчастливое число 40 в Азии

Число 40 считается несчастливым в некоторых странах Азии, но его восприятие может варьироваться в зависимости от конкретной традиции. В регионе сильно развиты убеждения, основанные на том, как числа произносятся и какие ассоциации они вызывают.

В Южной Корее, например, цифра четыре считается несчастливой, потому что ее произношение похоже на слово «смерть» («са»). Эта ассоциация распространяется и на другие числа, содержащие четверку. В зданиях часто пропускают четвертый этаж, а квартиры с номерами, в которых есть четверки, продаются хуже других.

Японцы также негативно относятся к числу четыре. Несмотря на то что в цифре 40 нет такой отрицательной коннотации, элемент четверки в нем может вызывать некоторые опасения. Так, в номерах машин, в нумерации жилых домов и улиц стараются избегать четверки.

Роковое слово «сорок»

Некоторые объясняют суеверные представления о числе 40 сходством его звучания со словом «рок» . Однако с филологической точки зрения эти слова не имеют общих корней и их лексическое строение различается.

Словом «сорок» на Руси обозначали количество меховых шкурок, необходимых для пошива шубы (по другой версии, так называли мешки, в которые раскладывали шкурки в определенных количествах для продажи). Впоследствии это понятие трансформировалось в числительное — четыре десятка.

Слове «рок», по данным этимологического словаря Крылова, происходит от общеславянского глагола «rekti», означающего «говорить». Изначально его использовали для обозначения судьбы или предначертания. Такие слова как «речь» и «изрекать» также связаны с этим корнем.

Кризис среднего возраста в 40 лет

Кризис среднего возраста — это период размышлений, сомнений и часто беспокойства, который может наступить в жизни взрослого человека в возрасте от 40 до 60 лет. В этот период приходит осознание, что большая часть жизни уже прожита, а многие мечты и амбиции остались нереализованными.

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Кроме того, как показало исследование под руководством профессора Дартмутского колледжа (Великобритания) Дэвида Бланчфлауэра, пятый десяток в жизни нередко самый несчастливый. Ученые анализировали данные о жителях 145 стран, учитывая их образование, семейное положение и статус. В результате они составили «кривую счастья», которая, согласно расчетам, имеет U‑образную форму: на раннем этапе жизни уровень счастья находится на пике, затем снижается до минимума в 40–50 лет, а потом вновь идет в гору.

Физиологический фактор

Приблизительно в 40 лет у женщин начинается переходный этап — перименопауза. Он предполагает изменения менструального цикла и волатильность уровней эстрогена и прогестерона, что приводит к горячим приливам (внезапным ощущениям тепла, разливающегося по телу), изменениям настроения и изменениям в либидо.

У мужчин может начаться постепенное снижение уровня тестостерона, иногда называемое андропаузой или «мужской менопаузой», что может привести к снижению энергии, изменениям настроения, снижению либидо и изменениям эректильной функции.

В этом возрасте метаболизм постепенно замедляется, из-за чего контролировать вес становится сложнее. Это может приводить к риску развития диабета II типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и другим проблемам. Кожа теряет коллаген и эластин, становясь менее упругой и более подверженной морщинам. Такие изменения тела и внешнего вида могут даваться непросто с психологической точки зрения.

Суеверия в обществе — мнение психолога

В нашей культуре действительно очень распространены суеверия: поплевать через плечо, когда черная кошка перебежала дорогу, или посидеть на дорожку. Часто люди, которые истово верят в приметы, имеют скрытые психологические проблемы, рассказала «Газете.Ru» психотерапевт Анастасия Валуева.

Боязнь цифры четыре даже имеет свое название в психиатрии — тетрафобия. И, как и все предрассудки, эта боязнь не обоснована разумными доводами. Анастасия Валуева Психотерапевт

По словам Валуевой, раньше все необычное представлялось людям загадочным и таинственным, из-за чего возникали предрассудки. Человек казался себе беспомощным перед природой. Солнечные и лунные затмения, кометы, метеориты и другие явления пугали своей необъяснимостью. Именно поэтому космические и метеорологические явления принимались за некие знамения грядущих войн, голода, мора и иных бедствий.

Другим источником суеверий были грозные или необъяснимые явления биологического характера: эпидемии и болезни, которые в древности опустошали целые страны. Люди считали это наказанием разгневанного бога, кознями дьявола или делом рук ведьм и магов. Душевные болезни толковались как одержимость злым духом, результат магических влияний, порча или сглаз.

С точки зрения психологии, такое поведение называется магическим мышлением, которое особенно свойственно инфантильным личностям, не прошедшим период взросления и застрявшим в детском наивном возрасте.

«Склонность к верованиям и суевериям — это некая особенность психики, которая, можно сказать, имеет патологическую структуру. Стоит обратиться к научным данным в области физиологии и головного мозга — трудам Павлова и Сеченова. Перестать возводить в ранг магии сны, сновидения, гипнозы и внушения. Тем самым суеверия перестанут оказывать влияние, и у человека появится возможность выйти из магического мышления и видеть вещи такими, какие они есть», — заключила эксперт.